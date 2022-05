jeudi 19 mai 2022 • 398 lectures • 0 commentaires

Dans une lettre ouverte, adressée ce jeudi, Amnesty International et une coalition d’organisations de défense des droits humains, de syndicats et de groupes de supporters ont exhorté le président de la FIFA, Gianni Infantino, à travailler avec le Qatar pour mettre en place un programme complet de remédiation. En plus de fournir une compensation pour tous les abus de travail liés à l’organisation du tournoi au Qatar, ils devraient veiller à ce que les abus ne se répètent pas, tant au Qatar que dans les tournois futurs.



«Lorsque la FIFA a attribué le tournoi au Qatar, elle savait ou aurait dû savoir les risques que cela représenterait pour les droits des travailleurs migrants», a notamment expliqué Amnesty International qui réclame un dédommagement de 420M€ pour les travailleurs maltraités au Qatar. Un fond qui servirait à «dédommager» les blessés et les familles des ouvriers décédés depuis l'attribution de la compétition au Qatar en 2010. Face à cette requête, la FIFA a répondu, indiquant le versement de 22,6M$ (21,5M€) en décembre 2021, accompagné de 5,7M$ (5,4M€) venant des entrepreneurs. Des sommes bien inférieures à ce que l'ONG espère...



Avec Footmercato