vendredi 19 août 2022 • 803 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Les organisateurs de la Coupe du monde de football 2022 ont fait circuler, jeudi 18 août 2022, 1 300 bus dans les rues de Doha, au Qatar, pour simuler grandeur nature le transport du public à travers ce petit État du Golfe, qui se prépare à un défi logistique, avec plus d'un million de visiteurs prévus.

Les organisateurs ont ainsi simulé jeudi les conditions de transport entre les huit stades prévus pour la compétition lors des jours les plus chargés de la Coupe du monde, avec jusqu'à 300 000 supporters à Doha en même temps. Sous une chaleur étouffante, des centaines de bus climatisés, mais quasi vides, ont circulé entre les stades, les stations de métro et les points de ramassage prévus. Les bus ont parcouru les 25 kilomètres jusqu'à la gare la plus proche, dans la nouvelle ville de Lusail, comme ils le feront lorsqu'ils emmèneront des supporters étrangers à leur match, avant de faire le voyage retour après minuit pour simuler les conditions du match de fin de soirée du groupe B. Le mondial au Qatar se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022.