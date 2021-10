mercredi 13 octobre 2021 • 2235 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Qualifiés avant terme pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions du Sénégal pourraient tomber sur de grosses pointures sur le chemin du Qatar.

Le Sénégal et le Maroc sont les premiers qualifiés pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais, les deux nations ne vont pas s'affronter lors du dernier tour, car ils elles sont assurées de figurer dans le pot 1. Les Lions du Sénégal éviteront également la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria.

Côte d'Ivoire, Cameroun, Egypte...

Lors des barrages prévus en mars 2022, l'équipe du Sénégal pourrait affronter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Egypte ou le Ghana, quatre grosses nations du continent qui ont l'habitude de disputer une Coupe du monde. Un tirage qui ne sera pas simple pas simple pour les hommes d'Aliou Cissé si jamais ils tombaient sur une des équipes. "Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe", a déclaré le sélectionneur national, après la qualification pour les barrages.

Les vice-champions d'Afrique pourraient également tomber sur un tirage favorable. Burkina Faso, Guinée Équatoriale, Cap-Vert, Mali, Ouganda, Libye, Afrique du Sud, Tanzanie, Bénin et RD Congo sont aussi les possibles adversaires des Lions.

Pour rappel, les 10 vainqueurs de groupes s’affronteront en barrages sous la forme de matchs aller/retour à l’issue d’un tirage au sort composé de deux pots (les 5 équipes les mieux classées au classement FIFA et les 5 équipes les moins bien classées). Les 5 vainqueurs de ces doubles confrontations seront qualifiés pour le Qatar. Ces doubles confrontations auront lieu en mars 2022.