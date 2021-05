Mondial 2022 : le coup d’envoi des éliminatoires encore reporté ! (officiel)

iGFM (Dakar) Comme pressenti ces derniers jours, la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ne débutera pas au mois de juin en Afrique ! Alors que la 1ère journée était programmée entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le 11 et le 14 juin, la FIFA a officialisé le report de ces deux journées ce jeudi.

«La FIFA – conjointement avec la CAF – est en mesure de confirmer qu’au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui devaient avoir lieu en juin 2021. Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022», a écrit l’instance dirigeante du ballon rond dans un communiqué. Par conséquent, les sélections africaines profiteront du mois de juin pour organiser à la place des matchs amicaux.

Covid-19 ou problème de stades ?

Plus que le Covid-19, qui avait déjà entraîné un premier report de ces éliminatoires, qui devaient initialement débuter en octobre 2020, ce sont surtout les contraintes organisationnelles provoquées par la non-homologation de nombreux stades à travers le continent (22 pays sur 56) qui expliquent ce report. Les pays concernés disposeront ainsi de trois mois supplémentaires pour effectuer les travaux nécessaires dans leur enceinte. Après la FIFA, la CAF a confirmé ce report dans la foulée et l’instance panafricaine en a profité pour ajouter qu’elle «réévalue ses process et protocoles afin d’améliorer la mise en œuvre des contrôles liés à la COVID-19, notamment les tests d’avant-match qui ont fait controverse au cours des précédentes fenêtres» en référence à l’affaire Sierra Leone-Bénin.

Avec le nouveau calendrier, les deux premières journées des qualifications au Mondial seront à suivre en septembre prochain, les deux suivantes en octobre et les deux dernières en novembre. Les barrages prendront place ensuite au mois de mars 2022, juste après la CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le Mondial 2022, lui, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Publié par Mamadou Salif editor