mercredi 13 octobre 2021

iGFM (Dakar) Voici le point sur les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 Zone Afrique, bouclées hier.

Mardi, la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022 a permis au Sénégal et au Maroc de s’emparer des deux premiers billets pour les barrages de la compétition en Zone Afrique. Les 8 places restantes se joueront lors des deux dernières journées en novembre. Voici le point groupe par groupe (seul le premier de chaque poule se qualifie).

Groupe A : duel Algérie-Burkina Faso

Toujours invaincues, les deux sélections se partagent la tête de la poule, occupée par les Fennecs à la faveur de leur différence de buts largement favorable (+17 contre +8). La grande explication devrait avoir lieu lors de la dernière journée à Blida. Le Niger et Djibouti sont déjà éliminés.

Groupe B : avantage Tunisie

Forte de 4 points d’avance en tête et d’une différence de buts largement favorable, la Tunisie sera qualifiée dès la prochaine journée si elle ne perd pas en Guinée Equatoriale. La Zambie n’est plus maître de son destin, la Mauritanie éliminée.

Groupe C : pas encore fait pour le Nigeria

Surpris par la Centrafrique à domicile lors de la 3e journée (0-1), le Nigeria ne possède que 2 points d’avance sur le Cap Vert et 5 sur les Fauves. Les Super Eagles risquent de devoir patienter jusqu’à la dernière journée et la réception des Cap-Verdiens pour se qualifier officiellement. Une surprise des Requins Bleus est peu probable mais reste possible. Le Liberia n’a plus d’espoir.

Groupe D : Côte d’Ivoire-Cameroun, il n’en restera qu’un

Le duel annoncé entre ces deux grandes nations du foot africain tient toutes ses promesses avec des Eléphants qui ne devancent les Lions Indomptables que d’un point. Les deux pays devraient se livrer une véritable «finale» au Cameroun lors de la dernière journée. Malawi et Mozambique sont déjà éliminés.

Groupe E : le Mali bien parti

Fort de deux points d’avance sur l’Ouganda, le Mali se trouve en ballotage favorable et aura certainement l’occasion de valider la qualification «à domicile» (si le match n’est pas délocalisé) face aux Cranes lors de la dernière journée. Kenya et Rwanda ne sont plus dans la course.

Groupe F : un boulevard pour l’Egypte

En remportant ses deux matchs contre la Libye, l’Egypte a doublé son adversaire en tête et s’est offert un boulevard vers les barrages. Les Chevaliers de la Méditerranée sont relégués à 4 points, le Gabon à 6 unités et plus rien ne semble pouvoir contrarier les Pharaons. L’Angola est éliminé.

Groupe F : Afrique du Sud ou Ghana ?

Avec un point d’avance, l’Afrique du Sud résiste pour l’instant au Ghana, mais les Black Stars viennent de relever la tête avec deux victoires consécutives et ils auront l’avantage du terrain lors de la «finale» de la dernière journée face aux Bafana Bafana. Ethiopie et Zimbabwe ne sont officiellement plus dans le coup.

Groupe H : le Sénégal premier qualifié

Avec 8 points d’avance en tête, le Sénégal ne peut être rejoint et s’est emparé du premier billet pour les barrages. Togo, Namibie et Congo sont par conséquent éliminés.

Groupe I : c’est fait aussi pour le Maroc

Le Maroc s’est également qualifié mardi en surclassant la Guinée (4-1) qui a vu ses rêves de Mondial s’envoler, à l’instar de la Guinée Bissau et du Soudan.

Groupe J : 4 équipes pour une place !

Sur le papier, c’est le groupe le plus ouvert puisque les quatre équipes sont encore en course ! La Tanzanie et le Bénin, qui viennent de s’affronter, se partagent la tête avec 2 points d’avance sur la RD Congo et 4 sur Madagascar. La tendance penche tout de même en faveur des Tanzaniens et des Béninois qui pourraient se livrer un duel à distance jusqu’au bout. Ces deux équipes recevront lors de la 5e journée et élimineront les Léopards et les Bareas en cas de victoire à domicile.

Avec Afrikfoot