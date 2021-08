mardi 31 août 2021 • 193 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Le Togo veut réaliser un bon résultat à Thies, ce mercredi, contre le Sénégal, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. C'est qu'a fait savoir le sélectionneur Paulo Duarte, mardi, lors de sa conférence de presse de veille de match.

"Nous allons chercher à gagner en faisant mieux. Nous jouerons techniquement notre football. On tentera de ramener le meilleur résultat même si le Sénégal est la meilleure équipe africaine du moment avec des joueurs qui jouent dans les meilleures ligues mondiales. Nous avons du respect pour le Sénégal. Mais, le Togo est en phase de transition. L’équipe du Togo passe des moments difficiles. Six ou sept joueurs sont habitués à jouer dans le haut niveau. Nous sommes en renouvellement pour preparer l’avenir. Mais, l'objectif est de faire un résultat possible".