mardi 15 février 2022 • 808 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé le calendrier et les dates des manches aller et retour de chacun des 5 barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique, ainsi que les stades retenus pour abriter ces affiches.

Les premiers matchs auront lieu le jeudi 24 mars avec notamment le choc Egypte-Sénégal, en guise de remake de la finale de la CAN 2021, remportée par les Lions (0-0, 4-2 tab). Le samedi 26 mars s’annonce prometteur avec Cameroun-Algérie et RD Congo-Maroc au menu, tandis que les deux premiers qualifiés africains pour le Qatar seront connus dès le lendemain, le dimanche 27, avec Nigeria-Ghana et Tunisie Mali.



Le match retour Sénégal-Egypte aura lieu le lundi et les deux derniers billets se joueront le mardi 29 avec Algérie-Cameroun et Maroc-RD Congo. On a hâte d’y être !



Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique



Jeudi 24 mars



Mali – Tunisie, au Stade du 26 mars (Bamako)



Ghana – Nigeria, à Cape Coast



Égypte – Sénégal, au Stade International du Caire



Samedi 26 mars



Cameroun – Algérie, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé



RD Congo – Maroc, au Stade des Martyrs de Kinshasa



Dimanche 27 mars



Nigeria – Ghana, au National Stadium d’Abuja



Tunisie – Mali, au Stade Hammadi Agrebi (Radès)



Lundi 28 mars



Sénégal – Égypte, au Stade Olympique Diamniadio



Mardi 29 mars



Algérie – Cameroun, au Stade Mustapha Tchaker de Blida



Maroc – RD Congo, au Stade Mohamed V de Casablanca