iGFM (Dakar) L'ancien arbitre international devenu instructeur FIFA/CAF et président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Malang Diédhiou, a fait savoir que les hommes en noir d'origines sénégalaises qui iront au Qatar pour la Coupe du monde 2022, sont bien préparés.

"Nous attendons le démarrage de la coupe du monde pour mieux apprécier mais nous avons suffisamment préparé nos arbitres pour le mondial. La preuve : nous allons achever la préparation des arbitres du Sénégal lors de ce cours d'arbitre de Géréo. Marguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadji Malick Samba seront du 1er au 5 à Géréo avant de prendre le vol probablement quelques jours après pour Doha. Nous espérons qu'ils vont aller plus loin dans la compétition. Personnellement, je souhaite qu'une équipe africaine arrive en finale et gagne la coupe à défaut qu'un arbitre africain puisse siffler la finale."



Mise à jour des arbitres au Sénégal...



"La mise à jour au Sénégal pour les arbitres est permanente. Le dispositif existe encore au stade Me Abdoulaye Wade mais qui n'est pas encore exploité. À ce niveau je crois que les hautes autorités de la fédération vont prendre des mesures pour planifier cette formation qui est une nécessité pour l'arbitrage sénégalais. Comme vous le savez aujourd'hui avec la nouvelle voie décisionnelle, lorsqu'un pays n'utilise pas la Var et que des arbitres ne sont pas formés à la Var ne pourrons pas prendre part aux compétitions majeures de la Caf et de la Fifa. Je pense que c'est un risque que nous courons."



Malang Diédhiou s'exprimait, ce samedi, à la presse de la presse, à l'occasion d'un séminaire sur les lois du jeu, en prélude à la prochaine Coupe du monde de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Cette rencontre a été organisée par l’Association nationale de la presse sportive (ANPS).