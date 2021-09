vendredi 17 septembre 2021 • 307 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Guinée est privée de match à domicile suite au coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre.

Coup dur pour la Guinée ! Suite au coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre, la Confédération africaine de football (CAF) a adressé une correspondance jeudi à la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). Dans cette lettre signée par son secrétaire général Véron Mosengo-Omba, l’instance se dit «très préoccupée par la situation politique actuelle en Guinée».

«Dans ces circonstances et malgré l’amour et la passion du public pour le football en Guinée, vous comprendrez au vu de la situation actuelle, qu’il est difficile d’envisager l’organisation de rencontres internationales sur le territoire guinéen», a poursuivi la CAF. «La sécurité des acteurs, officiels et spectateurs au stade et dans ses environs est en effet primordiale et non négociable lors des matchs internationaux. Pour ces raisons, nous ne pouvons dans le contexte actuel et ce jusqu’à nouvel ordre, programmer des matchs internationaux en Guinée. Ceux qui étaient prévus devront se jouer à l’extérieur.»

Les clubs aussi impactés

Après avoir vu son match des éliminatoires du Mondial 2022 face au Maroc, initialement programmé le 6 septembre, reporté à une date ultérieure, le Syli National peut donc s’attendre à devoir jouer cette affiche, dont la nouvelle date n’a pas encore été communiquée, sur terrain neutre, tout comme ses matchs contre le Soudan en octobre (4e journée) et la Guinée Bissau en novembre (5e journée)…

Rappelons que la CAF avait déjà annoncé que les clubs guinéens engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération étaient contraints de jouer leurs matchs sur une seule manche et sur le terrain de l’adversaire. Cela a contribué à l’élimination de Wakriya contre Diambars (0-3) en CdC le week-end dernier. Dimanche, toujours en CdC, Anglogold défiera les Nigérians de Bayelsa United FC au Samson Siasia Sports Stadium de Yenagoa. Le même jour, le CI Kamsar, en LdC, se frottera aux Ghanéens d’Hearts of Oak au Accra Sports Stadium. Horoya est quant à lui qualifié d’office pour le 2e tour en LdC mais le même sort l’attend le mois prochain, sauf évolution de la situation politique d’ici-là…

Avec Afrikfoot