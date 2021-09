dimanche 5 septembre 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 débute ce dimanche avec 3 matchs au programme.

L’affiche du jour oppose le Gabon à l’Egypte en soirée à Franceville. Renversées 2-1 en Libye à l’occasion de la première journée, les Panthères ont payé leur manque de concentration sur coups de pied arrêtés et n’ont déjà plus le droit à l’erreur. En effet, seule la première place du groupe est qualificative pour les barrages et un nouveau revers compromettrait fortement leurs chances. Très attendu, le duel entre Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah aura bien lieu puisque l’ailier de Liverpool a finalement été autorisé à rejoindre sa sélection pour ce match. Sa présence ne sera pas de trop pour booster des Pharaons qui ont battu l’Angola dans la douleur mercredi (1-0). Un match déjà important en attendant Angola-Libye mardi.

Un peu plus tôt, c’est le Rwanda qui ouvrira cette journée en recevant le Kenya à Kigali. Les Amavubi ont été battus par le Mali 1-0 lors de la première journée pendant que les Harambee Stars concédaient le match nul à domicile contre l’Ouganda (0-0) et le vainqueur de cette rencontre aura l’occasion de se relancer dans la course à la qualification.

Même cas de figure pour le Togo et la Namibie. Défaits 2-0 par le Sénégal, les Eperviers et leur nouveau sélectionneur Paulo Duarte doivent décoller face à un adversaire davantage à leur portée sur le papier et qui a commencé par un match nul à domicile face au Congo (1-1). Le Sénégal se rendra mardi à Brazzaville dans l’autre match du groupe.

Le programme du dimanche 5 septembre (Horaires en temps universel)

13h, Rwanda vs Kenya (Groupe E)

16h, Togo vs Namibie (Groupe H)

19h, Gabon vs Égypte (Groupe F)

Avec Afrikfoot