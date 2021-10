mardi 12 octobre 2021 • 275 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Victorieux (1-3) de la Namibie, mardi, à Johannesbourg, les Lions du Sénégal ont décroché leur billet pour le 3e et dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les barrages sont prévus en mars 2022.

Solides leaders du groupe H avec 9 points avant leur déplacement en Afrique du Sud, les Lions du Sénégal étaient attendus pour confirmer leur statut face aux Brave Warriors qu'ils avaient déjà battus à l'aller à Thies par 4 buts à 1. Sur une pelouse pas parfaite, les partenaires de Sadio Mané ont été poussifs notamment lors des 15 premières minutes avec des pertes de balles liées à la précipitation. Famara Diédhiou a délivré les Lions après 21 minutes jeu, sur un centre de Sadio Mané. Malgré tout, les Sénégalais n'étaient pas à l'abri. Pris contre le cours du jeu, les Lions ont subi sur une contre-attaque des Brave Warriors, qui s'est soldée par un but du capitaine Peter Shalulile (27'). Une égalisation qui a confirmé la première période très poussive des Lions (1-1) marquée par des difficultés dans less transmissions de balles. Un jeu poussif qu'ils ont failli payer dans le temps additionnel si Mendy n'avait pas sorti le coup franc namibien.

Famara Diédhiou porte les Lions par un triplé

Au retour des vestiaires, les Lions ont vite repris l'avantage (2-1) grâce à Famara Diédhiou qui marque encore d'une tête à la 52e minute de jeu sur une passe de Saliou Ciss. C'est son 7e but en sélection son troisième de suite après celui inscrit lors du match aller à Thies.

La Namibie a pourtant trouvé la barre en seconde période. Un peu de frayeur dans le camp adverse. Sans pression, les hommes de Cissé ont continué à jouer mais poussivement pour tenter de terminer le travail. A six minutes de la fin, Famara Diédhiou a fait le break par un triplé son deuxième en sélection et son quatrième but sur les deux matchs, portant le score final à 3 buts 1. Grâce à son 8e but en sélection, Famara envoie les Lions au 3e et dernier tour des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar.

Le Sénégal premier qualifié

Leader du groupe H avec 12 points, les Sénégalais sont les premiers qualifiés au dernier tour sur le continent en attendant le Maroc qui joue ce soir. Ce, en raison de ses quatre victoires en autant de sorties, avant même la fin de la phase de poules. En novembre, l'équipe du Sénégal va boucler ce deuxième tour par un déplacement au Togo et une rencontre à domicile face au Congo. En mars 2022, la sélection dirigée par Aliou Cissé tentera de décrocher sa troisième qualification pour une Coupe du monde après 2002 et 2018. Ce sera à l'occasion d'une double confrontation contre un adversaire qui sera connu à l'issue de la phase de poules des éliminatoires.