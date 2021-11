mercredi 17 novembre 2021 • 389 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) L’équipe du Sénégal a arraché sa qualification pour les barrages des éliminatoires pour le Mondial 2022. Elle devra passer par une grosse pointure. Cela s'annonce d'ores et déjà compliqué.

Les Lions ont fini en beauté avec une belle victoire devant le Congo, dimanche dernier, au stade Lat Dior de Thies (2-0). Première du groupe H devant le Togo, l'équipe du Sénégal devra donc disputer les barrages pour accéder à la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et la tâche pourrait s’annoncer difficile quand on sait que de grosses pointurs figurent dans le chapeau 2 pour le tirage au sort prévu le 18 décembre 2021.

Egypte, Ghana et Cameroun les plus dangereux

Les partenaires de Sadio Mané connaissent désormais leurs futurs probables adversaires pour les barrages. Ils n’auront «pas de préférence». Mais ils savent tout de même que l'Égypte de Mohamed Salah, le Ghana et le Cameroun sont les plus dangereux parmi les cinq équipes du chapeau 2. Les Lions indomptables sont les plus coriaces avec déjà un groupe dopé par l'organisation de la prochaine CAN à domicile. Pire, le Cameroun reste un adversaire que le Sénégal redoute depuis toujours. Hormis la finale de la CAN 2002 remportée devant le Sénégal, le Cameroun avait aussi privé les Lions de Cissé, de quart de demi-finale lors de l'édition 2017 disputée au Gabon.

Mali et RDC, deux adversaires jouables

L'Egypye et le Ghana pourraient aussi poser des problèmes aux Lions vue leur régularité en Coupe du monde. Les deux autres adversaires que pourrait rencontrer l’équipe du Sénégal se nomment le Mali et la RD Congo. Le Mali reste un adversaire prenable même si ce serait un derby chaud bouillant de l'Afrique de l'Ouest et que le foot nous réserve des surprises. La RD Congo de son côté est un adversaire à prendre au sérieux même si le Cameroun, l'Egypte et le Ghana sont plus coriaces. Mais, ce sont deux adversaires jouables.

Les chapeaux probables

Chapeau 1 probable : Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigeria.

Chapeau 2 probable : Egypte, Ghana, Cameroun, Mali, RDC.

