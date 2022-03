mercredi 30 mars 2022 • 1455 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À l’issue des barrages retour disputés mardi, le Ghana, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun ont validé leur billet et représenteront l’Afrique à la Coupe du monde 2022. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu dès vendredi et aucune équipe africaine ne devrait pas figurer parmi les deux premiers chapeaux.

Le Sénégal pourrait figurer dans le chapeau 3



Seul le Sénégal, meilleure équipe du chapeau 3 au classement FIFA, a une chance de l’intégrer. Mais, il faudrait pour cela, que les Etats-Unis ou le Mexique, qui jouent dans la nuit de mercredi à jeudi, échouent à se qualifier directement dans la Zone Concacaf et se retrouvent poussés en barrages. Un scénario peu probable…



Les champions d’Afrique en titre risquent donc de figurer dans le chapeau 3, tout comme le Maroc. La Tunisie, elle, attendra le résultat du Canada cette nuit au Panama et le classement FIFA de jeudi pour savoir si elle a une chance de dépasser les Canadiens, déjà qualifiés, pour figurer dans le chapeau 3.



Dans le cas contraire, les Aigles de Carthage iront dans le chapeau 4 avec le Cameroun et le Ghana.



De quoi présager un tirage corsé pour les sélections africaines puisque tous les gros morceaux se trouvent dans les chapeaux 1 et 2… Rappelons qu’à part pour l’Europe, deux sélections issues d’une même confédération ne pourront pas s’affronter en phase de groupes.



L'état actuel des chapeaux en attendant :



Chapeau 1 :

Qatar

France

Belgique

Brésil

Argentine

Espagne

Angleterre

Espagne

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau 3

Sénégal

Iran

Japon

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Maroc

Chapeau 4

Pays de Galles ou Ukraine ou Ecosse

Arabie Saoudite

Ghana

Cameroun

Equateur

Vainqueur du barrage AFC - CONMEBOL

Vainqueur du barrage OFC - CONCACAF

