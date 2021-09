vendredi 3 septembre 2021 • 249 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) La première journée des éliminatoires du Mondial 2022 s’achève en beauté ce vendredi avec 7 matchs au programme.

Dans le groupe D, la Côte d’Ivoire et le Cameroun entrent ainsi en piste avant leur affrontement programmé lundi prochain. C’est amputé de 12 cadres comme Aurier, Gervinho, Bailly, Pépé et Zaha que les Eléphants se déplacent au Mozambique où il faudra veiller à éviter le piège. De son côté, le Cameroun devra enfin exprimer son potentiel offensif pourtant prometteur sur le papier (Choupo-Moting, Toko-Ekambi, Bassogog,…) pour tenir son rang à domicile face au Malawi.

Coup d’envoi aussi du groupe B avec la Tunisie qui retrouve la Guinée Equatoriale. Les matchs entre ces deux sélections sont particuliers depuis le scandale d’arbitrage de la CAN 2015 mais les Aigles de Carthage ont battu assez facilement le même adversaire (2-1) en mars dans les éliminatoires de la CAN (en tête après 4 minutes de jeu, les Tunisiens menaient 2-0 jusqu’à la 88e minute). La Mauritanie tentera de se lancer à domicile contre la Zambie dans l’autre match du groupe.

Le Nigeria seul en tête ?

Débuts aussi de la poule G qui verra l’Afrique du Sud effectuer un périlleux déplacement au Zimbabwe. Au vu de la dynamique inversée des deux sélections ces dernières années, ce match s’annonce fortement indécis. Dans l’autre rencontre de la poule, le Ghana reçoit l’Ethiopie sans Partey ni Kudus, blessés. A domicile, seule la victoire est envisageable pour les coéquipiers d’André Ayew même si l’Ethiopie surfe sur la dynamique de son retour à la CAN.

Enfin, après le match nul de mercredi entre la Centrafrique et le Cap Vert (1-1), le Nigeria a l’occasion de prendre les commandes du groupe C s’il fait respecter la logique à domicile contre le Liberia.

Le programme du vendredi 3 septembre (Horaires en temps universel)

13h, Zimbabwe vs Afrique du Sud (Groupe G)

13h, Mozambique vs Côte d’Ivoire (Groupe D)

16h, Mauritanie vs Zambie (Groupe B)

16h, Nigeria vs Liberia (Groupe C)

19h, Ghana vs Éthiopie (Groupe G)

19h, Tunisie vs Guinée Équatoriale (Groupe B)

19h, Cameroun vs Malawi (Groupe D)

Avec Afrikfoot