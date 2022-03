mardi 29 mars 2022 • 513 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît les cinq nations qui vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après le Ghana un peu plutôt, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, le Cameroun a été le dernier pays à se qualifier pour le Mondial qui aura lieu au Qatar entre novembre et décembre 2022. Les Camerounais ont battu les Algériens à la dernière minute des prolongations en inscrivant leur deuxième but synonyme de qualification (2-1) après la défaite (1-0) à domicile lors du match aller.

Le tirage au sort aura lieu le 1er avril 2022.



Les équipes qualifiées :



Maroc, Ghana, Cameroun, Sénégal, tunisie