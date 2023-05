jeudi 18 mai 2023 • 740 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) s’est réuni, à Alger, ce jeudi 18 mai 2023, pour prendre une série des décisions sur les modalités de la qualification à la Coupe du monde 2026 Zone Afrique.

Comme indiqué dans son dernier communiqué, la CAF a indiqué que le Comité Exécutif discutera d’un certain nombre de questions à l’ordre du jour, notamment les dates et le format des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les candidatures pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023, et les cours d’entraînement/de développement qui seront mis en place dans les associations membres conformément à l’engagement de la CAF de développer le football en Afrique», a écrit la CAF dans son communiqué.



9 groupes constitués de six équipes



En attendant le communiqué officiel de la CAF, quelques informations ont filtré à partir d’Alger de la décision prise par la CAF concernant les modalités de qualification au mondial 2026. Selon africafootunited, neuf groupes de six équipes seront constitués lors d’un tirage au sort qui sera désigné ultérieurement. Il est clair que la CAF va s’appuyer sur le classement FIFA pour dégager les chapeaux. La même source ajoute que le pays parvenant à terminer premier de chaque groupe compostera son billet qualificatif au Mondial 2026. Ce n’est pas tout car les deux meilleurs deuxièmes des neuf groupes auront droit à disputer un match barrage pour désigner le dixième pays africain qui va représenter le continent.



Pour rappel, pour la première fois de l'histoire, trois pays organiseront la Coupe du monde à l'été 2026 : Etats-Unis, Canada et Mexique.

