iGFM (Nouakchott) L'équipe du Sénégal est allée prendre trois points lors de son déplacement à Nouakchott, ce dimanche contre la Mauritanie, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le but sénégalais est inscrit par Habib Diallo à la 27e minute de jeu sur une tête après une passe de Pape Matar Sarr. Avec ce succès (0-1) difficile marqué notamment par une série d'incidents pendant toute la rencontre, les Lions récupèrent provisoirement leur première place dans le groupe B en attendant le choc Soudan-Soudan du Sud, mardi. Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Nouakchott, Mauritanie)

