jeudi 6 juin 2024

iGFM (Dakar) Suivez en direct le match Sénégal-RD Congo, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

C'est parti pour 90 minutes



Le stade Abdoulaye Wade n'a pas fait le plein mais il y a une belle ambiance dans les gradins



8' Pour l'heure, les lions dominent. Ils assiègent la zone adverse obtenant ainsi un corner qui ne donne rien.



10' La RDC s'est rapprochée du but des Sénégalais, mais leur action offensive n'a rien donné.



12' Le jeu s'arrête en raison d'une blessure de Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais est touché par Mbemba. Soigné sur la pelouse, Jackson se sent mieux et le jeu reprend.



Après 15 minutes de jeu, aucune occasion franche n'a été notée dans ce match. Le Sénégal conserve plus la balle au milieu.



20' Les Congolais ont chipé la balle pour se créer une opportunité mais Abdoulaye Seck a sorti le centre en corner. Le corner congolais ne donne rien.



23' Les Léopards continuent d'assiéger le but sénégalais. Ils obtiennent encore un corner qui a failli finir au fond des filets.



Pendant au moins cinq minutes, la RD Congo est restée dans la zone sénégalaise en se créant plusieurs opportunités.



26' En chipant la balle, le Sénégal a failli concrétiser son contre-attaque mais la frappe enroulée de Pape Matar n'a pas inquiété le gardien congolais. Toujours zéro but partout.



On note beaucoup de déchets techniques dans l'attaque sénégalais avec Habib Diallo qui n'arrive pas à conserver la balle.



29' D'ailleurs, Ismaila Sarr est tombé dans la surface mais l'arbitre a dit non. Pas de penalty.



32' Quelques minutes après, la RD Congo a marqué mais le drapeau s'est levé. Il y a hors jeu.



37' Habib Diarra arrive à dépasser au moins deux joueurs adverses pour entrer dans la surface congolaise. Mais sa frappe du gauche n'a rien donné. C'est une percée saluée par le public sénégalais.



40' frappe cadrée de Pape Matar mais le gardien congolais était sur la trajectoire.



Le match est plaisant mais la seule fausse note reste le but qui tarde toujours à venir.



45' BUT pour le SÉNÉGAL



Ismaila Sarr ouvre le score pour le Sénégal suite à percée de Jackson sur le côté gauche de l'attaque. Le numéro 18 des Lions profite du centre en retrait pour mettre le ballon au fond des filets. Le public est soulagé et ovationne les hommes de Cissé.



Retour pour la seconde période



46' Le Sénégal revient avec le même rythme



Habib Diallo toujours en difficulté avec la balle. L'attaquant sénégalais est incapable de remporter ses duels face aux défenseurs congolais.



57' La RDC procède à son premier changement



61' Iliman Ndiaye sort, Pape Gueye le remplace



On assiste à une domination du Sénégal comme en première période



67' jackson accélère et centre pour Habib Diallo qui est arrivé en retard malgré sa glissade pour tenter de marquer.



77' GANA et Habib Diallo sont remplacés par Pathé ciss et Abdallah Sima



80' À dix minutes de la fin du temps réglementaire, le Sénégal a un peu baissé de rythme.

81' Mais Jackson manque grosse occasion en mettant la balle sur le poteau alors qu'il était seul face au gardien de but



86' La RDC égalise grâce à Kalala. Ce dernier refroidit le public du stade Abdoulaye Wade



89' Les Lions continuent de subir. Cissé effectue un double changement avec les entrées de Lamine Camara et Chérif Ndiaye aux places de Pape Matar et Jackson

Fin du match : le Sénégal est accroché par la RDC à domicile (1-1). Un résultat décevant du côté sénégalais avant le déplacement en Mauritanie dimanche.