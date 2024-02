mercredi 21 février 2024 • 729 lectures • 1 commentaires

Sport 1 jour Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal sept fois championne d'Afrique et demi-finaliste du Mondial de Beach Soccer, a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2024 à Dubaï. Cette première grosse contreperformance des Lions de la plage, nous pousse à décrypter cet échec.

Cheikh Sidy Bâ digère mal la défaite des Lions en Tunisie. Ancien international sénégalais, ayant évolué en équipe A et en sélection de Beach Soccer, l'actuel Directeur technique du Jaraaf a analysé pour IGFM l'élimination des Lions du Sénégal.



"Une équipe en fin de cycle"



"Je pense que vu de loin, cette équipe est en fin de cycle. La plupart, ils ont fait le tour de la question et qu'il faudrait mettre du sang nouveau afin d'avoir un nouveau départ. Au poste de gardien de but, le deuxième qui est entrée, a fait de très belles choses . Je pense qu'Alsseyni (Ndiaye) après tant d'années marquée par des titres glanés sur le plan africain et mondial, c'est bon aussi de préparer la relève pour les prochaines compétitions. Je pense qu'il faut que l'entraîneur et le staff technique se réunissent."



"Du sang neuf"



"Ce qui est sûr, la prochaine Coupe d'Afrique sera très difficile. Il y a le Maroc qui pointe le bout du nez avec Ngalla Sylla (ancien sélectionneur du Sénégal). Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Donc, pour s'en sortir et surmonter les obstacles, il faut du sang neuf. Il faut amener des joueurs qui ont encore plus faim. C'est ce qui pourra pousser l'équipe nationale vers d'autres titres. D'autres équipes se rapprochent pour s'approcher du niveau du Sénégal. C'est au Sénégal de faire ne sorte de retrouver son meilleur niveau pour être au dessus de tout le monde. Mais même si c'est un groupe qui arrive à la fin de son cycle, cette équipe nous a valu d'énormes satisfactions avec plusieurs titres de champion d'Afrique, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde (2022 en Russie)."