iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal ont réussi un coup d'éclat pour leur deuxième sortie au Mondial de Beach Soccer "Russie 2021". Un succès 5 buts à 3 devant le Portugal champion du monde en titre qui prouve selon le Manager Général, Ibrahima Ndiaye "Chita", que les hommes de Ngalla Sylla sont talentueux et déterminés à remporter le titre cette année même s'il reste des obstacles à franchir.

"Avec ce qui s'est passé samedi avec le décès de la maman de Raul, je crois que les garçons ont montré qu'ils étaient à la hauteur. Le match qu'ils ont produit le prouve . Une fois de plus, impossible n'est pas Sénégalais. Vraiment on a trop vécu la mémoire de la maman de ce garçon. Ce que les garçons ont montré aujourd'hui prouve qu'il y a de l'espoir. Celui qui bat le champion du monde doit être le champion du monde. Espérons qu'au soir du 29 s'il plaît à Dieu, on sera champions du monde. Mais, en attendant il y a des matchs à franchir. On remercie tout le monde, les Sénégalas et l'Afrique. Nous représentons aussi l'Afrique. Il y a encore des obstacles à franchir. On n'est pas encore à la fin du tournoi. On va se projeter maintenant sur le match contre Oman et les quarts de finale."