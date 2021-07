jeudi 8 juillet 2021 • 356 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Russie 2021™ s’est déroulé aujourd’hui à la Maison de la FIFA à Zurich.

Le Brésil, quintuple champion record, affrontera la Suisse, qu’ils ont battue dans une finale palpitante de Dubaï 2009, les demi-finalistes de 2011, le Salvador et la Biélorussie dans un groupe C alléchant. Détenteurs du tophée, les Portugais affrontent le Sénégal champion d'Afriqaue, l’Uruguay et Oman dans le groupe D. Les Lions retrouvent les champions du monde en titre qui leur avaient éliminé en quart de finale en 2019 (4-2). Quant au Tahiti, double finaliste, affronte l’Espagne dans le groupe B. Les Émirats Arabes Unis et les nouveaux venus dans le tournoi, le Mozambique, composent la poule. Les hôtes de l’Union de football de Russie lanceront le tournoi le 19 août contre les États-Unis. Les équipes ont le Japon et le Paraguay pour la compagnie dans le groupe A.