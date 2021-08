jeudi 26 août 2021 • 568 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a éliminé le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer, en s'imposant sur le score de 5 buts à 4, jeudi, à Moscou, à l'issue des prolongations.

Meilleur buteur, Raul Mendy a réalisé un doublé pour son septième but du tournoi. Mandione Diagne a aussi marqué deux buts. Mamour Diagne a quant à lui inscrit un but. Ces buteurs ont permis au Sénégal de se qualifier pour les prochaines demi-finales. C'est une qualification historique pour les Lions de la plage qui font chuter la nation la plus titrée de cette compétition avec 14 trophées. Les Lions figurent dans le carré d'as pour la première fois. Un exploit de taille pour la meilleure nation africaine six fois championne d'Afrique.