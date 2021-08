samedi 28 août 2021 • 1392 lectures • 4 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal est éliminée de la Coupe du monde de Beach Soccer, samedi, à Moscou, après sa défaite (2-5) devant le Japon, en demi-finales.

Privés de plusieurs de leurs cardes (cartons jaunes) dont le gardien de but Al Seyni Ndiaye, les Lions n'ont pas confirmé leurs succès contre le Portugal et le Brésil. En effet, ils ont été battus par des Japonais plus entreprenants et décisifs. La preuve, les Sénégalais n'avaient jamais encaissé 5 buts dans cette Coupe du monde. Ce qui prouve la suprématie du Japon qui ira défier la Russie en finale. Quant au Sénégal, il va disputer la 3e place contre la Suisse. Les deux rencontres sont prévues, ce dimanche.