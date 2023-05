mercredi 10 mai 2023 • 1161 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) La Cour des comptes est actuellement en train d’éplucher les comptes du ministère des Sports. Elle se penche précisément sur les dépenses réalisées lors de la Coupe du Monde où sur le budget de 14 milliards de francs Cfa, 11 milliards de francs ont été dépensés.

En allant en coupe du monde, le Sénégal avait de grandes ambitions. L’Etat avait budgétisé 14 milliards de francs Cfa. En effet, 11 milliards de francs Cfa ont été dépensés pour un parcours qui s’est arrêté en huitième de finale. Selon Babacar Fall de la Rfm, rien que les deux matchs de préparation contre la Bolivie et l’Iran ont couté plus de 2 milliards de francs Cfa.



Aussi, les enquêteurs ont décelé des factures impayées, comme celle de l’hôtel de Diamniadio où l’équipe tient ses rassemblements. Aussi, révèle la Rfm, le véhicule de fonction du ministre des Sport Yankhoba Diattara qui a été loué, a coûté 200 millions de francs Cfa et l’aménagement de son bureau aussi aurait côté 60 millions.