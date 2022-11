vendredi 4 novembre 2022 • 481 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Vendredi prochain, le sélectionneur national, Aliou Cissé va annoncer la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde la Fifa "Qatar 2022". Mbaye Diagne est en pole position dans le lot des attaquants.

« Ce n’est pas une affaire de copains… Tu as 5 mois pour la Coupe du monde », avait déclaré Aliou Cissé. Ces propos sont ceux du sélectionneur national, Aliou Cissé, il y a cinq mois, à l'endroit de Mbaye Diagne. C'était en juin dernier à Kolda (Sud du Sénégal), à l'occasion de la tournée du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) remportée en février 2022, à Yaoundé (Cameroun).



6 buts en 11 matchs dont 8 titularisations



Cette sorte de pression a visiblement dopé Mbaye Diagne, lui qui a un mental de fer. En effet, sous les couleurs de Fatih Karagümrük (D1 Turquie), l'international sénégalais a inscrit 6 buts en 11 matchs disputés dont 8 titularisations. Mieux, l'enfant des HLM (Dakar) a un total de 750 minutes, plus que lors de l’exercice 2021-2022. Une prouesse pour l'ancien attaquant de Galatasaray, qui revit du côté de Fatih Karagümrük. En retrouvant son meilleur niveau, Mbaye Diagne fait figure de candidat sérieux pour la Coupe du monde.



Diagne égale Sadio Mané et en avance sur Farama Diédhiou



Dans l'éclaircie, Mbaye Diagne est à égalité avec Sadio Mané (6 buts). Mieux, l'ancien buteur du FC Bruges, est en avance sur Famara Diédhiou qui a accusé un énorme retard. En effet, ce dernier a un très faible temps de jeu (22 minutes, 0 but). Du coup, Mbaye Diagne peut sauter sur cette occasion. Surtout qu'il a le même profil que Famara. Autres avantages : Diagne peut également jouer sur les côtés et il est plus décisif que ses concurrents : Habib Diallo (13 matchs, 5 buts), Boulaye Dia (10 matchs, 4 buts), Bamba Dieng (5 matchs, 1 but). Sans oublier que la FIFA a autorisé les sélections à convoquer jusqu'à 26 joueurs à l'occasion de cette Coupe du monde "Qatar 2022". Une manière de permettre aux équipes nationales de bénéficier chacune d'un groupe étoffé.



En revanche, seul, Illimane Ndiaye (7 buts) fait mieux que Mbaye Diagne mais les profils ne sont pas pareils. Même si, ces derniers ont été plus réguliers que lui en sélection. Mais Diagne (11 sélections) qui n'a plus porté le maillot national depuis mars 2021, a quand-même un vécu avec la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Face à lui, il y a cette revanche à prendre et la Coupe du monde au Qatar pourrait être une bonne occasion pour cet attaquant aux profils multiples.



A une semaine de la publication de la liste des 26 joueurs pour le Mondial, Aliou Cissé devra sûrement mettre en avant les statistiques de Mbaye Diagne. Rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022.

