jeudi 21 avril 2022 • 435 lectures • 0 commentaires

Me Augustin Senghor veut dépasser le cap des quarts de finale lors de la prochaine coupe du monde. Un rêve qu’il ne cache pas aux journalistes.

«Je rêve d'une demi-finale à la Coupe du monde» a confié Augustin Senghor hier, lors de la cérémonie de dédicace du livre «cœur de Lion, l'épopée victorieuse du: Sénégal au Cameroun», selon Les Echos.



Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) d’ajouter : «Je serais l'homme le plus heureux si on arrive à aller en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022 et si on le dépasse, ce serait un vrai plus.»