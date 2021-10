lundi 18 octobre 2021 • 259 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA organise mardi et jeudi des visioconférences pour les 211 sélectionneurs afin d'échanger avec son directeur du Développement du football mondial, Arsène Wenger, sur son projet de Mondial tous les deux ans.

La FIFA a annoncé lundi l'organisation mardi et jeudi de visioconférences pour les 211 sélectionneurs afin d'échanger avec son directeur du Développement du football mondial, Arsène Wenger, sur son projet de Mondial tous les deux ans et le nouveau calendrier international. Après la sortie médiatique de l'ancien manager d'Arsenal, qui pilote ce projet, la FIFA avait également publié un sondage expliquant que les supporters étaient globalement favorables à cette idée.

Une campagne qui avait agacé l'UEFA pour qui une Coupe du monde plus fréquente diluerait le prestige de la compétition et augmenterait la charge des joueurs en surchargeant le calendrier : «Une consultation appropriée, plutôt que des annonces dans les médias, est nécessaire pour évaluer l'impact et les conséquences d'un changement radical potentiel.» La FIFA organisera par ailleurs une consultation distincte sur l'avenir du football féminin, dirigée par l'ancienne sélectionneuse des États-Unis, Jill Ellis.

Avec L'Equipe