iGFM (Dakar) La CAF a dit oui à la FIFA pour l'organisation de la Coupe du monde de football tous les deux ans, renseigne Afrikfoot.

Comme souvent, la FIFA pourra compter sur l’Afrique… Alors que l’UEFA et la Conmebol (Amérique du Sud) ont critiqué avec virulence son projet d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, l’instance dirigeante du ballon rond a vu la Confédération africaine de football (CAF) apporter son soutien à la «décision du Congrès de la FIFA de mener une étude de faisabilité» pour une Coupe du monde biennale, a indiqué le président Patrice Motsepe à l’occasion de l’assemblée générale de la CAF au Caire.

Les 54 pays-membres de l’instance ont tous soutenu cette proposition à l’unanimité. Un verdict pas vraiment étonnant puisque la présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, et d’Arsène Wenger, directeur du développement et grand artisan de cette réforme, en disait long…

Mais une Coupe du monde tous les deux ans pourrait-elle avoir lieu sans toucher à la périodicité de la CAN, organisée elle aussi tous les deux ans ? Motsepe s’est bien gardé de rentrer dans les détails concernant ce sujet sensible. «La principale compétition pour l’Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude», a débuté le Sud-Africain avant de nuancer ses propos. «Une partie du processus doit consister à s’assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matchs qu’auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années.» Des propos pas forcément encourageants pour cette bonne vieille CAN…