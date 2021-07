mercredi 7 juillet 2021 • 652 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde U19, en battant (57-44) la Lettonie chez elle, ce mercredi.

Ce succès est historique puisque c'est la première fois qu'une sélecion de basket sénégalais atteint ce stade de la compétition. Ce, grâce à la victoire devant la Lettonie battue par 13 points d’écart, à l'issue d'une rencontre difficile marquée par une remontée de la Lettonie (17-11) et d'une égalité (20 -20) dans le second round, alors que le Sénégal menait (17-4).

Sachant qu'ils devaient se reprendre, les Lionceaux ont réussi à repasser devant jusqu'à s'imposer finalement (57-44), créant un grand bon pour le basketball sénégalais avec cette qualification historique pour les quarts de finale du Mondial U19. Ainsi, ils font mieux qu’en 2013 (1 victoire, 16es et dernier du classement) et qu’en 2019 (1 victoire, 15es). Les hommes de Parfait Adjuvon entrent ainsi dans l'histoire du basket-ball mondial. De bon augure pour la suite.