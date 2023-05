mercredi 10 mai 2023 • 161 lectures • 0 commentaires

Sport 56 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Premier Ministre et Ministre des Sports, Amadou Ba, a remis, ce mercredi, à la Primature, le drapeau National à l'équipe nationale U20 du Sénégal en partance pour la Coupe du Monde "Argentine 2023".

À l'occasion de la cérémonie, l'actuel patron du sport sénégalais a tenu un discours très fort à l'endroit des joueurs de Malick Daf qui iront défendre les couleurs nationales en Argentine hôte de la Coupe du monde du 20 mai au 11 juin 2023. Quelques extraits du discours.



"A quelques jours de votre départ pour l’Argentine, c’est donc avec confiance et enthousiasme que j’ai l’honneur de vous remettre le drapeau national, en guise de viatique et d’encouragement. Et cela, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL.



Certes, vous portez, sur vos frêles épaules, la lourde responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis, et rien ne sera facile. Puisque tous les participants, souvent en provenance de grands pays de football, auront, eux aussi, travaillé d’arrache-pied pour se donner les moyens de remporter la victoire finale.



Mais, la confiance que le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, premier parmi les premiers supporters des équipes nationales, moi-même, le gouvernement et le peuple sénégalais dans son entièreté ; cette confiance que nous tous plaçons en vous, sans réserve, n’est ni fortuite, ni forcée.



Elle a, pour fondement , les nombreux résultats que vous et vos aînés avez offerts au Sénégal, grâce à de brillants parcours dans les Coupes d’Afrique et du Monde, que plusieurs nations de football, parmi les plus huppées, nous envient, à juste titre.



Aujourd’hui, on peut dire, de façon péremptoire, que le Sénégal a vaincu la peur de perdre, pour avoir goûté à la victoire finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football A en 2022, à Yaoundé au Cameroun grâce à vos aînés, et à la Coupe d’Afrique des Nations de football U20 en 2023 au Caire, en Egypte, grâce à vous-mêmes.



Sans oublier le football de plage africain que nous avons dominé et gagné pendant plusieurs années et très souvent de façon consécutive.



Ces victoires doivent être, pour vous, une source d’inspiration et de motivation dans les confrontations qui vous attendent en Argentine.

Je vous demande, également, de puiser dans notre riche histoire sportive, des repères et des ressources pour aller le plus loin possible dans la compétition.



Dans le combat qui vous attend, vous n’êtes pas seuls. Vous serez toujours accompagnés de l’enthousiasme et d’un élan populaire aussi ardent que lors de toutes nos participations aux compétitions sportives africaines et internationales.



Comme par le passé, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, et nous tous, nous serons attentifs à vos exploits, nous partagerons vos difficultés et nous vous soutiendrons dans les moments de doute et d’interrogation.



Partez donc, en Argentine, déterminés et engagés, chers joueurs de l’équipe nationale U20. Mais, restez humbles, et respectueux de vos adversaires. Sans les surestimer. Sans les sous-estimer aussi.



Battez-vous avec toute l’énergie, le potentiel et le talent que nous vous connaissons. Et dont s’inspirent, déjà, vos cadets de l’équipe nationale U17 en compétition présentement, en Algérie, pour la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.



Encore une fois, chers lionceaux, vous avez l’impérieux devoir d’élever, encore plus haut, l’étendard de votre pays, comme vous l’avez fait récemment en remportant, de façon magistrale, la CAN U20, le 11 mars dernier, au Caire, en Egypte.



C’est pourquoi, je vous invite tous, athlètes, encadreurs, supporters, journalistes, tous membres de l’écosystème du sport, à travailler ensemble, sans relâche, main dans la main, « épaule contre épaule », pour maintenir notre pays - voire dépasser sa place actuelle - dans le concert des grandes nations de football.



Combattez dans la dignité, le fair play, le respect de l’éthique et de la déontologie.



Mais combattez avec fermeté, engagement et abnégation, pour honorer votre pays et porter encore plus haut son flambeau. Faites de cette compétition le meilleur moment de participation d’une équipe nationale sénégalaise à une coupe du monde de football."