iGFM (Dakar) Battus d'entrée, le Sénégal et l'Israël s'affrontent, ce mercredi (18h GMT), à Buenos Aires, à l'occasion de la 2e journée de la Coupe du monde U20, pour le compte du groupe C.

Le Sénégal a chuté d'entrée face au Japon (0-1) lors du premier match du groupe C de cette Coupe du monde U20, qui se déroule en Argentine. Face à l'équipe d'Israël, qui s'est également inclinée pour son entrée en lice contre la Colombie (1-2), les Lionceaux n'ont plus le choix.



Victoire impérative



Après avoir remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20, les Lionceaux ont pour objectif de confirmer leur statut lors de cette Coupe du monde U20. Lors de leur seul match de préparation, ils ont été défaits par les États-Unis (1-2). Un résultat peu rassurant qui s'est confirmé lors de leur entrée en lice face au Japon (0-1), où ils ont clairement manqué d'imagination d'abord puis de réalisme ensuite.



Ce que n'avait d'ailleurs pas nié le sélectionneur Malick Diaf après la rencontre : “On est mal rentrés dans le match, on a attendu 12 minutes, on a encaissé le but avant de commencer à jouer. C’est une erreur fatale, on l’a fait et en Coupe du monde, ça ne pardonne pas. Après, on a recommencé à jouer, on s’est créé beaucoup d’occasions, malheureusement on n’a pas marqué.” C'est donc sous pression qu'ils abordent cette seconde rencontre de Coupe du monde U20. "C'est ce match contre l’Israël qui est important. L'autre match (face à la Colombie) n'est pas encore à l’ordre du jour. Donc il faut tout faire pour gagner ce match. Et après, s’il plaît au Bon Dieu, on aura le temps de parler du dernier match. On a eu des regrets après le premier match. On a gâché beaucoup d’occasions. Cela peut s'expliquer par la jeunesse des joueurs. On a confondu vitesse et précipitation. On en a discuté et apporté les correctifs nécessaires. On verra un autre Sénégal demain. Parce que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. On va jouer pour gagner. Les gosses sont prêts pour ça", a déclaré Daf en conférence de presse de veille de match.



Israël, qui s'est elle aussi inclinée dimanche face à la Colombie (0-1), sera dans le même état d'esprit. Malheur au vaincu.



Le programme du Mercredi 24 mai (Horaires GMT)



18h, Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, Italie-Nigéria (Groupe D), stade Malvinas.

21h, Japon-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Brésil-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.