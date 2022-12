dimanche 18 décembre 2022 • 499 lectures • 0 commentaires

La qualification des Bleus pour la finale permettra à la Fédération de réaliser une belle opération financière. Elle peut même espérer 40 M€ en cas de titre. Les joueurs, eux, vont percevoir 30 % des versements de la FIFA.

Ce brillant parcours de l'équipe de France pourrait être encore plus doré qu'en 2018. Car, même en période de crise, la FIFA reste une machine à cash capable d'augmenter, à l'occasion de chaque Coupe du monde, les sommes reversées aux participants.



Lors de cette édition au Qatar, elle va en effet redistribuer un total de 440 millions de dollars (411,80 M€) aux 32 fédérations qui ont leur sélection en compétition, contre 344 millions de dollars (322 M€) en 2018. Sur ce montant, la Fédération internationale va attribuer 40,20 M€ au vainqueur, contre « seulement » 32,20 M€ lors de la Coupe du monde précédente, en Russie, informe L'Équipe.



La FFF, même si les Bleus sont battus dimanche, va encaisserait à coup sûr 28,50 M€ pour cette accession en finale. Sur les montants reçus de la FIFA lors de ce Mondial, la FFF va redistribuer, comme c'est désormais la tradition, 30 % des sommes perçues aux joueurs et aux principaux membres du staff.



Si la France est championne du monde dimanche, chacun d'entre eux recevra environ 400 000 euros (262 millions de francs Cfa). Si les Bleus échouent et se classent finalement deuxièmes, ils percevront, chacun, autour de 295 000 euros (193 millions de francs Cfa).