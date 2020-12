Depuis votre élection, vous avez adressé chacun de ces défis avec un projet structurant déjà réalisé ou en cours. Ces réalisations qui ne sont que le fruit de vos efforts personnels et ceux de l’équipe qui vous accompagne et des saints louisiens sont visibles. Durant tout votre parcours de Ministre comme Maire, vous nous avez habitués à rester sur les actes et à parler moins. Vous avez raison puisque comme le dit l’adage « bouche en cœur au sage, cœur en bouche au fou ».





Monsieur le Maire, c’est vrai qu’il n’y a pas un temps pour tout dire mais il y a parfois un temps pour ne rien dire mais surtout il y a un temps pour parler. Il ne s’agit pas pour vous Maire de parler à ceux-là minoritaires : cet ancien soldat à qui on a arraché la médaille d’honneur ; ce professeur émérite mais ........ qui parfois oublie que ce qui fait le prestige du soldat ou la grandeur d’âme de quelqu’un, ce ne sont pas les titres mais les valeurs intrinsèques de « Jom », de « Ngor » et j’en passe. Dieu ne disait-il pas au prophète Moussa (PSL) en route pour l’Egypte « Vas mais tu auras en face de toi un grand roi, mais un roi qui ne se connait pas » en ouolof « Bour bou khamoul bopam ». Ceci nous perd souvent. ce « jeune activiste » au singulier dénommé « 10000 jeunes » qui n’en vaut pas trop la peine. Car j’ai lu une contribution d’autres jeunes qui lui disaient « ne me mets pas dans ton business »







Nous le savons tous, ces réactions sont de la pure manipulation visant à donner l’impression que vous n’écoutez pas suffisamment vos concitoyens et que ces derniers ne sont pas en phase avec vous. Ce qui serait un succès pour eux. Heureusement que le modus operandi n’est pas ingénieux. Ce n’est pas assez sué pour faire du buzz. C’est trop fainéant.

Monsieur le Maire, prenez le temps pour échanger avec cette grande majorité de saint louisiens qui vous admire et qui vous accompagne et dont la plupart ne poste pas de messages sur internet mais qui chaque matin, chaque jour suive vos inter actions, apprécie vos actions et écoute vos déclarations pour tout ce qui concerne leur ville car vous êtes loin d’ignorer la relation que les saint louisiens entretiennent avec leur terroir.

Et puis, ne nous aviez-vous pas dit, je vous cite « si un seul saint Louisien n’est pas content, je reste encore insatisfait et je dois continuer à travailler car mon ambition est de répondre aux besoins de tous les saint louisiens ».