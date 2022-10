Monsieur Thierno Lô : "Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas le doigt"

vendredi 7 octobre 2022

iGFM - (Dakar) Quand on est nommé Directeur Général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN), puis Ministre d'Etat, Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydrolique, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, en plus du portefeuille de Porte Parole du Gouvernement sous le règne d'un Président WADE, on ne peut que se féliciter et être admiratif du parcours exceptionnel de Macky SALL.

Mais ce n'est pas tout, après la place Washington (siège du Ministère de l'intérieur à Dakar) et sa casquette de Maire de Fatick, il est propulsé Premier Ministre de la République du Sénégal pendant trois ans, ou il conduit avec brio les joutes Présidentielles de 2007 qui ont permis au Président WADE de briguer un second mandat.

Il gagne haut les mains les élections législatives en obtenant la majorité à sa Coalition "SOPI"qui le choisit comme Président de l'Assemblée Nationale de 2007 à 2008. La suite on l'a connaît.

Avec toutes ces expériences acquises depuis, est-ce qu'on pourra dire que le Président Macky SALL manque d'expérience ?

Le doute doit-il exister ?

Non, pourtant c'est ce que manifestement tente de montrer Thierno Lo. Or Macky SALL est le seul Président de la République de notre cher pays à avoir cette trajectoire politique.

Dire que le Président Macky SALL serait un homme influencé et manipulé par Mahmoud SALEH depuis toujours est tout simplement un blasphème.

Qu’est ce qui peut justifier l'acharnement de Thierno LÔ sur Mahmoud SALEH mais également ses propos ambigus et discourtois envers le Président Macky SALL.

Mr Thierno Lo manque totalement de respect au Chef de l’Etat en le présentant comme un pantin qui ne décide de rien. C’est grave et ça ressemble plutot a une tentative de dénigrement qui ne dit pas son nom en passant par ses loyaux collaborateurs.

Selon toujours Thierno Lo le Président Macky Sall serait coupable de mettre le pays en danger puisque qu’il ne décide que sous influence ! Sans oser prononcer le terme , le sieur Thierno LO suggère que Mahmoud SALEH aurait perpétré un putsch et pris de faite la place de Président de la République !

Quelle insulte au Président Macky Sall !!!

Finalement qui est la cible ou tout au moins la cible principale ? De toute évidence le Président de la République! Celui qui , sans défaillir , a conduit , en stratège émérite , les principales batailles victorieuses de notre peuple depuis 2004 , serait subitement devenu une mariorionette !

C'est la première attaque ad hominem contre le Chef de l’Etat à ce niveau de gravité , de violence et de haine depuis 2012 !

Cette entreprise de dénigrement est pas gratuite. Nous allons assister de plus en plus à de pareilles sorties pour isoler, et changer la perception des SENEGALAIS sur la véritable personnalité du président Macky Sall.

Thierno Lo n’est pas seul !!!

C'est la première attaque directe sur la personne du President Macky Sall

Un Thierno LÔ, ancien ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, n'a rien à dire, puisqu'il n'a rien gagné dans son fief natal de Daroumousthy.

Quid des locales, aux législatives en passant par les présidentielles, il n'a rien gagné du temps de WADE jusqu'à la deuxième alternance.

Qu’a t’il fait de son compagnonnage intéressé avec IBA DER Thiam

Qu’a t il fait de la position de proximité avec l’éminent professeur pour se tailler des zones d’influences personnelles dans la galaxie WADE.

S’il y’a manipulation c est bien ce qu’il a fait à l’ancien coordonnateur de la CAP21 qu’il a sucé jusqu’à la dernière goutte de sang pour ensuite le lâcher comme un sac vide.

Pourquoi autant de déroutes électorales ? Quel a donc été son apport à la mandature du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) sur le plan électoral ? Au delà des nominations quel a été son apport technique à la Présidence Wade ? PEUT-IL nous rappeler quelle initiative ? Qu'elle progression au niveau technique ?



Mr Thierno LO alias Zidane a longtemps combattu Macky SALL quant il a créé son Parti l'Alliance Pour la République (APR), pour finalement se rallier à lui quant il est élu Président de la République en 2012 via la Mouvence Présidentielle.

C’est que le gars sait dribbler, c’est son seul talent.

Qu'à t-il gagné électoralement pour Benno Bokk Yaakar (BBY) à Daroumousthy ? Aux locales ?Aux territoriales ? Aux législatives ? Même aux Présidentielles ?.Depuis son entrée dans la mouvance présidentielle ,qu'elle initiative féconde au service du pays ? Au poste où il a été nommé ? Qu'elle initiative féconde sur le plan du combat politique ?

Sa réaction au tweet de Mankeur NDIAYE est la suite d'une longue série de texte visant le même but. « Le Président Macky SALL est un être crédule » : c’est ce que tente de démontrer cette équipe qui s est fixée comme objectif de miner les assises de la gouvernance et la cohésion de la mouvance pour poser leur alternative de conquête du pouvoir. Bas les masques. ! Bas les cagoules! L'heure n’est pas à l’isolement du Président.

IBOU Sagna Ziguinchor

Publié par Harouna Fall editor