Montpellier : un nouveau cas positif au coronavirus

iGFM-(Dakar) Le MHSC a fait passer de nouveaux tests à son groupe professionnel ce vendredi. Un nouvel élément de l’effectif est positif au Covid-19.

Alors que Florent Mollet est à l’isolement depuis mercredi et la découverte de sa positivité au coronavirus, Montpellier a fait passer de nouveaux tests à tous ses joueurs ainsi qu’à son staff ce vendredi matin. Avec une mauvaise nouvelle parmi les résultats. « Ils ont révélé un cas contact positif, peut-on lire dans un communiqué. Compte tenu des mesures sanitaires prises depuis le début de la semaine (…) et la mise en place d’entraînements individualisés et distanciés, le risque de contagiosité du cas contact positif est très faible. Le cas a été isolé du groupe dès la connaissance des résultats et ne participera donc pas à l’entraînement de ce vendredi soir. Il restera en isolement (…) »

L’amical contre Sète samedi maintenu

Le MHSC va tout de même affronter Sète, son club partenaire, samedi au centre d’entraînement de Grammont, lors d’un match de préparation.

L’Equipe