Les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de Abdou Faye, présumé complice de Boy Djinné, sont tombés.

Le certificat de genre de mort a été établi par le chef de service d’anatomie et de cytologie pathologique de l’hôpital Idrissa Pouye (Ex Cto). Le document indique que le décès de Abdou Faye est dû à une anoxie cérébrale (Diminution de la quantité d'oxygène que le sang distribue aux tissus) et une asphyxie mécanique par pendaison, rapporte la Rfm. Elle renseigne que le document fait état d’une absence de traumatisme sur le reste du corps du défunt. Les conclusions semblent donc pencher pour la thèse du suicide.



Mais, cette version est contestée par la famille de la victime qui annonce une contre autopsie. «La thèse du suicide ne nous convainc pas. Non. Nous voulons que l’affaire soit portée devant les tribunaux pour que ce soit tirée au clair. Nous demandons l’aide de tous, à commencer par le président de la République, pour que ce soit tiré au clair», avait indiqué, plus tôt dans la journée, Pape Aly Faye, père du défunt.