mardi 26 juillet 2022 • 510 lectures • 0 commentaires

iGFM- Après deux autopsies contradictoires effectuées sur le corps d’Idrissa Goudiaby, la famille du défunt s’oppose à une 3ème autopsie et exige la restitution du corps en vue de son inhumation.

Me Amadou Diallo, avocat de la famille rappelle que « Cela fait 41 jours qu’il a été tué par balle. 41 jours dans des conditions de conservation extrêmement difficiles et non adéquates.



A Ziguinchor, toutes les morgues sont à température positive. De sorte qu’il est impossible, dépasser un certain délai, de pouvoir conserver le corps, et même de pouvoir procéder à un enterrement dans la dignité selon le rite musulman.



Concernant la 3ème autopsie, la sortie du procureur est malencontreuse. Elle n’a aucune base légale. Aujourd’hui, le procureur avait simplement besoin d’indices pour pouvoir ouvrir une enquête. Ce qu’il a déjà fait. Et puis, le rapport établi en second lieu corrobore les témoignages qui ont été recueillis et qui font état d’une mort par balle. Cela est suffisant. Toute autre considération est, à notre avis, une sorte de volonté de protéger les forces de défense et de sécurité."