mardi 31 mai 2022 • 356 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) D’après les premiers rapports, le système chaotique de l’installation électrique est à l’origine de l'incendie au service de néonatalogie de l'hôpital de la ville sainte de Tivaouane.

Le Comité sénégalais des usagers de l’électricité (Cossuel), chargé du diagnostic et de l’audit du système électrique, a révélé 12 anomalies dans son rapport transmis à la Division des investigations criminelles (Dic).

Le rapport révèle qu’il y a une « absence de schéma électrique», « non-respect des sections des câbles », « non-respect du principe de l’équilibrage des phases », « absence de plastrons sur le tableau électrique », « conducteurs électriques sans borniers de raccordement », « trois disjoncteurs modulaires 16A défectueux », etc.

Par conséquent, l’enquête est tournée vers le service de passation des marchés. Parce qu’on ne peut pas comprendre comment on peut effectuer un travail si défectueux au sein d’un hôpital surtout dans un service de néonatalogie.