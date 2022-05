jeudi 26 mai 2022 • 408 lectures • 0 commentaires

Comme annoncé il y a peu, 11 nouveaux nés ont perdu la vie dans un incendie à l'hôpital de Tivaouane. Le chef de l'Etat qui est hors du territoire national, a réagi via un tweet.

"Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion", a-t-il fait publier sur son compte tweeter.



— Macky Sall (@Macky_Sall)