jeudi 6 mai 2021 • 437 lectures • 0 commentaires

iGFM - (iGFM) Les 5 policiers, qui avaient été inculpés dans la mort de Amadou Lamine Koita, à Ziguinchor, ont été condamnés par le Tribunal de Fatick.

Les 5 limiers, reconnus coupables d’abus d’autorité, de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner, ont pris deux ans de prison dont 6 mois ferme. «Il s’agit là d’une décision satisfaisante qui participe à la consolidation de la confiance entre la Justice et ses justiciables», a indiqué Me bassirou Sakho au micro de la Rfm. Il est l’avocat de la famille de la victime. Les policiers, reconnus coupables, vont devoir payer 150 millions à la mère de la victime pour dommages.