iGFM - (Dakar) La mort de Cheikh Niass, alors qu’il était en détention, a ému plus d’un au Sénégal. Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, s’est exprimé sur l’affaire ce mardi, en marge d’un atelier.

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, a évoqué l’affaire Cheikh Niasse ce mardi. Il a promis à la famille, qui réclame toute la lumière sur la mort de cet immigré, que la procédure sera menée conformément à la loi.



«D’abord je présente mes condoléances et celles du chef de l’Etat. Le Sénégal est un pays de Droit. Il a un avocat. La procédure sera faite comme il se doit et ils verront. Mais puisque la procédure a été entamée, je suis ministre de la Justice, je ne peux pas m’épancher dessus. Mais que son épouse soit rassurée, sur ce dossier, tout ce qui devra être fait sera fait», a-t-il indiqué.



Pour rappel, le codétenu de Cheikh Niasse avait déclaré, face à la presse, que le défunt demandait à avoir ses médicaments puisqu’il ne se sentait pas bien. Mais, qu'il ne pouvait pas en disposer. Et l’autopsie a révélé une mort liée à la Covid-19 et à une hyperglycémie (une augmentation anormale du taux de glucose dans le sang).