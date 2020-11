mercredi 25 novembre 2020 • 107 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La légende argentine du football Diego Maradona, qui venait de fêter ses 60 ans, est décédée mercredi d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. La mort du "Pibe de Oro" suscite des réactions de partout dans le monde.

En hommage à Diego Maradona, l'UEFA a annoncé qu'une minute de silence sera observée mercredi et jeudi soir avant "tous les matches" de Ligue des Champions et de Ligue Europa.

"Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais il ne part pas, parce que Diego est éternel", a réagi sur Instagram mercredi le footballeur argentin Lionel Messi.

Plantini : "C'est notre passé qui s'en va" avec le décès de Diego Maradona, a réagi mercredi Michel Platini sur RTL. L'ancien N°10 des Bleus s'est aussi dit "très triste" : "Je suis nostalgique d'une époque qui était belle... Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie".

Pelé : L'hommage d'une légende du football à une autre : "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende", a tweeté mercredi Pelé. "Il y a encore beaucoup à dire, mais pour l'instant, que Dieu donne de la force aux proches. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis."

Cristiano Ronaldo : "L'un des meilleurs de tous les temps. Un magicien hors pair", a tweeté mercredi la star portugaise du football Cristiano Ronaldo. "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un éternel génie".

Sélection Argentine : "Pour toujours, Diego. Tu seras éternel dans chaque cœur de la planète football", a réagi mercredi l'équipe d'Argentine, avec laquelle Maradona a disputé 91 matchs et gagné une coupe du monde (en 1986).

Outre Boca Juniors et le SSC Napoli, d'autres clubs où a joué Diego Maradona rendent hommage à la légende argentine. Le FC Barcelone a écrit un "merci pour tout, Diego" et exprime "ses plus sincères condoléances pour (...) un joueur de notre club (1982-84) et une icône du football mondial".

"Pour toujours, salut Diego", a tweeté le SSC Naples

Le club argentin de Boca Juniors adresse "un éternel merci" à "l'éternel Diego"