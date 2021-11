mardi 2 novembre 2021 • 643 lectures • 0 commentaires

À Mbour, un homme dénommé Elhadj Thiam serait mort lors de son interpellation par la police. La section sénégalaise d’Amnesty International, la Raddho et la Ligue Sénégalaise des Droits de l’homme ont réagi sur l’affaire. «Le Parquet doit ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès de El Hadj Thiam suite à une interpellation par la police», déclarent la Raddho, la Lsdh et Amnesty International/Sénégal.

Ils expliquent que le défunt, El Hadji Thiam a été admis à l’hôpital régional de Thiès le jeudi 21 octobre 2021. Puis, il est décédé dans cet établissement hospitalier le vendredi 22 octobre 2021. Et le certificat médical délivré par un médecin de l’hôpital régional de Thiès fait état de lésions consécutives à plusieurs coups, et d’une incapacité totale temporaire de 180 jours, expliquent-ils.



«La famille exige une autopsie sur le corps avant de procéder à son inhumation. Nos organisations condamnent fermement le recours à la torture et aux mauvais traitements par les forces de sécurité sénégalaises. Elles exigent l’ouverture d’une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances du décès de El hadji Thiam», exigent les trois organisations.



Les Droits de l’hommistes demandent au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour de garantir l’accès à la justice à la famille du défunt et si les accusations formulées sont avérées, de veiller à une application dissuasive de la loi.