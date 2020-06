Mané, Salah, Matip et Naby Keita : un genou à terre pour George Floyd

iGFM-(Dakar) « L’union fait la force « : la première séance d’entraînement de Liverpool à Anfield est interrompue alors que chaque joueur s’arrête pour prendre un genou et montrer sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd.

L’équipe de Liverpool a fait un geste puissant en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter lors de sa séance d’entraînement à Anfield lundi. Chacun des joueurs a mis un genou autour du cercle central, face à la caméra plus haut dans le stand. On peut voir les Africains Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita ou encore Jöel Matip. On a fait remarquer que les étoiles portaient différentes versions des kits du club, certaines revêtues de rouge, d’autres le maillot noir extérieur et d’autres portant des vêtements d’entraînement.