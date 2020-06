Mort de George Floyd: Houston se prépare pour la cérémonie des obsèques

iGFM-(Dakar) Après Minneapolis et la Caroline du Nord, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, Houston. Ce qui ressemble à des funérailles nationales se tient pendant deux jours au Fort Bend Memorial Planning Center dans le sud de Houston. Rencontre avec l’organisateur des cérémonies.

Dès le lendemain du meurtre à Minneapolis, Bobby Swearington s’occupait de coordoner les cérémonies funéraires. À Minneapolis jeudi dernier, puis à Raeford en Caroline du Nord samedi et enfin celles de Houston.

« Nous avons déjà organisé des cérémonies pour des personnalités. Mais celle-là est vraiment la plus grande », dit-il.

Lundi, les anonymes pourront durant six heures venir se recueillir devant le corps de George Floyd. Bobby Swearington s’attend à voir affluer beaucoup de monde.

« Ce lundi, nous avons préparé 10 000 cartons commémoratif, explique-t-il. Tous ceux qui veulent venir et rendre hommage à Monsieur Floyd, déposer des messages ou des condoléances à la famille pourront le faire à ce moment. Nous ne manquons pas de dons à ce stade : de l’argent, des fleurs de la communauté à la famille Floyd. Des gens proposent leurs services, des entreprises leurs produits. »

Mardi se tiendront les funérailles de George Floyd qui seront fermées au public. « Des gens de tout le pays vont venir pour célébrer la vie de Monsieur Floyd. Et après cet office, il va aller reposer avec sa mère à Houston-Pearland Texas. Nous attendons beaucoup de personnes sur notre site pour les journées de lundi et mardi. C’est pourquoi nous avons prévu beaucoup de mesures de sécurité. Beaucoup de police. Il y aura plusieurs agents de police qui vont participer pour assurer que nous seront en sécurité ce jour-là. » Seulement quinze personnes auront le droit d’entrer en même temps pour un dernier hommage et ce pendant dix minutes maximum. Et tous le monde devra porter masque et gants.

Des centaines de personnes cherchent depuis plusieurs jours à acheter des tickets pour les cérémonies. Mais Bobby Swearington le répète : aucun n’est à vendre.

Joe Biden est attendu ce lundi dans la capitale texane pour présenter en personne ses condoléances à la famille de George Floyd. Demain, il ne sera finalement pas présent physiquement aux funérailles, les services secrets craignent que sa présence ne perturbe la cérémonie. Un message video du candidat démocrate sera par contre diffusé.

RFI