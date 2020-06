Mort de George Floyd : le Musée des civilisations noires et le Warc condamnent une mort « odieuse »

i GFM – (Dakar) – Le Musée des civilisations noires (MCN) et le Centre de recherche ouest-africain (WARC) ont vivement condamné lundi la mort de George Floyd, un ‘’acte odieux’’ commis à l’encontre de cet Afro-Américain ‘’tué par asphyxie’’, il y a deux semaines.

‘’Le Musée des civilisations noires et le Centre de recherche ouest-africain s’inclinent devant la mémoire de George Floyd, ce frère noir brutalement tué par asphyxie par un policier blanc, sous le regard complice de ses trois collègues’’, ont écrit les deux structures basées à Dakar, dans un mémorandum.

Le WARC et le Musée des civilisations noires condamnent ‘’cet acte odieux dont la récurrence est devenue la caractéristique des relations heurtées entre les forces de police et la communauté noire aux Etats-Unis’’.

Ils saluent la mobilisation ‘’arc-en-ciel’’ de la communauté noire américaine et de toutes les autres identités éprises de paix et de liberté aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde, pour dire ‘’jamais plus un genou de la puissance armée n’attentera à un cou humain ».