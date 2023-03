mercredi 22 mars 2023 • 236 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Mamadou Korka Bâ a été Tué à Bignona, lors des manifestations. Le procureur a ouvert une enquête et son corps attend, actuellement, d’être autopsié. Son père veut, lui, que la dépouille de son fils lui soit rendu.

Deux jours après le décès, le corps de Mamadou Korka Bâ est toujours à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Selon la Rfm, l’enquête est enclenchée et l’hôpital régional attend la réquisition du procureur pour procéder à l’autopsie du corps.



De son côté, le père du défunt n’a qu’un souhait : que le corps de son fils lui soit rendu afin qu’il puisse procéder à l’inhumation. «Dieu me l’a donné et c’est Dieu qui me l’a pris. Je prie pour que le corps de mon enfant me soit restitué pour que je puisse l’inhumer. C’est tout ce que je demande», a dit Hamidou Bâ.



Il informe avoir été au parquet hier mardi. Mais, il lui a été signifié qu’il ne peut voir le corps « tan qu’ils n’ont pas fini leur travail». Et une autopsie a été prévue, à cet effet.