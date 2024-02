samedi 10 février 2024 • 3341 lectures • 0 commentaires

Le procureur de Saint Louis a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le décès de l’étudiant jeune Alpha Yéro Tounkara lors des manifestations de ce vendredi à l’Université Gaston Berger.

Le procureur de Saint Louis vient de réagir sur le décès de l’étudiant Alpha Yéro Tounkara, ce vendredi, lors des manifestations contre le report de la présidentielle. Il était âgé de 22 ans. Le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Saint Louis a fait un communiqué de presse à ce sujet.

«Une enquête est ouverte et confiée à la Section de Recherches qui s'est transportée à l'hôpital régional pour plus amples informations. Les investigations et une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie vont permettre de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès», a-t-il déclaré.

L’enquête va-t-elle, cette fois-ci, aboutir à l’arrestation des auteurs de cette ignominie ? Ou finira-t-elle comme les dizaines d’autres enquêtes sur les cas de mort lors des manifestations qui sont, pour la plupart, restées sans suite connue ?