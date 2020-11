jeudi 26 novembre 2020 • 560 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La disparition de Diego Armando Maradona, ce mercredi, à l'âge de 60 ans, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, a plongé l'Argentine et plus largement la planète football dans une terrible tristesse. Son avocat Matias Morla a publié un communiqué pour donner son sentiment à l'heure de dire adieu au Pibe de Oro, ne manquant pas, déjà, de pointer du doigt certaines erreurs manifestes dans la gestion de son cas par le personnel soignant.

«Il est inexplicable que, pendant 12h, mon ami n’ait pas reçu d’attention et n'ait pas été contrôlé de la part du personnel de santé attitré. L’ambulance a mis plus de 30 minutes à arriver, ce qui a été une idiotie criminelle. Cela ne doit pas être passé sous silence et je vais demander que l’on enquête jusqu’au bout sur les conséquences de ce retard. Comme me disait Diego : "tu es mon soldat, agis sans pitié"», publie-t-il notamment.