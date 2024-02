Mort de Modou Gueye: Les commerçants tirent sur l'Etat

L’ Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) a exprimé son indignation suite à la mort du Commerçant Modou Gueye tué lors d'une manifestation contre le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. «C’est inacceptable que des revendications démocratiques et des manifestations devant l'injustice et les souffrances de nos compatriotes aboutissent à des morts de commerçants», lit-on dans un communiqué rendu public ce lundi.

La dite association estime que «la mort du commerçant Modou Gueye est de trop. Elle constitue le deuxième cas en moins d'un an, après celle de Omar Thiam en 2023 au marché Hlm. Who's next, nul n'est à l'abri. La longue liste de commerçants victimes de violentes répressions policières dans les marchés ou lieux de commerce rend compte, entre autres de deux préoccupations majeures:

-Le transfert des lieux de contestation dans les marchés

-La mort des citoyens est devenue banales aux yeux des autorités politiques en ce sens qu'aucun des victimes n'a été, pour le moment élucidé.»

Par ailleurs, l'ACIS exige la libération immédiate des commerçants qui ont été interpellés dans leur lieu d'activité ou en rentrant pacifiquement chez eux et jeté en prison lors des manifestations.

«Nous demandons à l'Etat de protéger les lieux de commerce traditionnel au même titre que les grandes surfaces, ce qui s'est passé à Touba est inacceptable, on laisse saccager une boutique appartenant à un vaillant sénégalais, pendant qu'une grande surface à quelques mètre est sécurisée. Des commerçants du marché khar Yalla ont vu leurs marchandises totalement brûlées lors des dernières manifestations. Nous demandons à l'Etat qu'ils soient dédommagés dans les plus bref délais», dénonce l’ACIS.

Dans son communiqué l’ ACIS exige «toute la lumière sur la mort de Modou Gueye et celle des autres victimes et la cessation immédiate de l'usage disproportionné de la force contre nos compatriotes. Il invite aussi les manifestants à être pacifiques et respecter les biens privés et publics. Il appelle toute la classe politique à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération».

